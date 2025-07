Ucraina, Meloni: “Italia sempre stata dalla parte giusta della storia”

L’Italia può essere protagonista nella ricostruzione dell’Ucraina “non per la costanza, la chiarezza, con la quale fin dall’inizio si è schierata dalla parte giusta della storia, senza mai tentennare, ma anche perché il suo solido e straordinario tessuto produttivo ha tutte le carte in regola per generare un moltiplicatore di investimenti, un moltiplicatore di opportunità”. Giorgia Meloni lo ha detto aprendo i lavori della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma.

Meloni: “Immaginiamo già ora un’Ucraina libera e ricostruita”

“La partecipazione così ampia, a così alto livello a questa conferenza, trasmette al mondo un messaggio importante: ognuno di noi è qui per fare la propria parte per un obiettivo comune, guardare oltre l’insopportabile ingiustizia che da più di tre anni viene inflitta al popolo ucraino e sapere immaginare ora un’Ucraina ricostruita, libera, prospera. Intendiamo raggiungere questo scopo non solo aiutando l’Ucraina a difendersi, portando avanti ogni sforzo per la pace, ma anche sapendo immaginare il dopo, sapendo costruire quello che è stato distrutto, strade, ponti, scuole, chiese, ospedali“.

Lo ha detto Giorgia Meloni nell’intervento inaugurale alla sessione plenaria della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, a Roma. tgcom24.mediaset.it