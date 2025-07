Von der Leyen lancia Fondo UE “per la ricostruzione dell’Ucraina”

“Le garanzie e le sovvenzioni che stiamo firmando consentiranno di sbloccare oltre 10 miliardi di euro di investimenti a favore della ricostruzione. Garantiremo inoltre che l’Ucraina continui a beneficiare di sostegno fino al 2028 e oltre, quando entrerà in vigore il nuovo bilancio europeo. Sono particolarmente lieta di annunciare il Fondo Europeo per la ricostruzione dell’Ucraina, il più grande fondo di partecipazione azionaria a livello mondiale a sostegno della ricostruzione“. Ursula von der Leyen lo ha detto intervenendo a Roma.

Von der Leyen: “Ora più che mai Kiev può contare sull’Ue”

“Oggi ci riuniamo in questa città eterna per dimostrare il nostro impegno incondizionato nei confronti dell’Ucraina. La nostra determinazione è ferrea, il nostro sostegno incrollabile. Perché saremo sempre al fianco dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario. Ora più che mai, l’Ucraina può contare sull’Europa. La nostra solidarietà continua su tutti i fronti: militare, finanziario e politico”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo alla Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina. tgcom24.mediaset.it