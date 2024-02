Pentagono: “Oltre 25.000 donne e bambini palestinesi uccisi da Israele da ottobre”

Più di 25.000 donne e bambini palestinesi sono stati uccisi da ottobre, ovvero da quando Israele ha iniziato l’invasione di Gaza in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre

Il bilancio aggiornato delle vittime nella Striscia è stato fatto dal capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il numero è stato fornito a poche ore dalla condanna della Casa Bianca per l’attacco dell’esercito israeliano che ha aperto il fuoco colpendo innumerevoli palestinesi accalcati per ricevere aiuti umanitari. “Un grave incidente”, ha dichiarato un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale di Washington.

Biden: “Tregua a Gaza non entro lunedì, ora negoziati più difficili”

La tregua fra Israele e Hamas “non sarà probabilmente firmata entro lunedì, ma rimango ottimista”: così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale ha sottolineato di essere in continuo contatto con i leader regionali mentre proseguono i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza cui dovrebbe seguire la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio del rilascio di detenuti palestinesi. Biden ha poi riferito di avere “parlato al telefono con persone nella regione”. Quanto all’ultima strage avvenuta a Gaza, Biden ha detto di “non avere ancora una risposta” e che questo “complicherà ulteriormente negoziati”. tgcom24.mediaset.it