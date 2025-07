Mestre: inviti ad aderire all’Islam in cassette della posta: è polemica

Una lettera per fare proselitismo in favore dell’Islam è comparsa in numerose cassette della posta a Mestre (Venezia) nel quartiere Piave, zona tra le più multietniche della terraferma veneziana, dove si vive la convivenza con numerose comunità di lavoratori stranieri.

“Vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso”, esordisce la lettera, resa nota da Il Gazzettino. Si tratta di sei pagine fotocopiate, in italiano e inglese, arrotolate e chiuse con un elastico. E’ mistero sui promotori dell’iniziativa, della quale sarebbero all’oscuro i diversi centri culturali di ispirazione musulmana, ma che ha destato stupore nei residenti, con il rischio di aumentare la sensazione di “accerchiamento” anche dal lato religioso. Intanto, scoppia la polemica.

Il misterioso mittente

In una mail, il sedicente promotore sostiene di non essere associato alla moschea della zona e di essere “un musulmano che diffonde il messaggio dell’unico Dio che ci ha creato”, precisando di comunicare per iscritto traducendo tutto con Google. Giovanna Luzzi, del “Coordinamento Cittadini Quartiere Piave”, ha detto di voler “indagare e scoprire chi sta distribuendo questi volantini che, va ricordato, riguardano una religione che non ha siglato accordi con lo Stato italiano“.

www.tgcom24.mediaset.it