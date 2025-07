Pentagono: stop invio di alcuni sistemi di difesa aerea a Kiev

La Casa Bianca conferma: “Stop alla consegna di alcune armi all’Ucraina”

Gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all’Ucraina, compresi i missili antiaerei. Lo ha dichiarato la Casa Bianca confermando notizie di stampa e dicendosi preoccupata per la diminuzione delle proprie scorte di munizioni. “Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione da parte del Dipartimento della Difesa dell’assistenza militare fornita dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.

Il Pentagono blocca l’invio di alcuni sistemi di difesa aerea per Kiev

Il Pentagono ha bloccato l’invio di alcuni sistemi di difesa aerea che aveva promesso all’Ucraina per il timore che le scorte Usa siano scese al di sotto del livello di guardia. Lo riporta Politico citando fonti informate. La decisione era stata già presa all’inizio di giugno ma è entrata in vigore adesso. tgcom24.mediaset.it