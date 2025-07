Padova, truffa da 100mila euro a sacerdote: arrestata serba

La Digos della questura di Padova ha arrestato una 29enne serba per una serie di truffe ai danni di sacerdoti, in particolare ad uno a cui ha sottratto oltre 100mila euro

La donna era ricercata in seguito a un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura euganea. L’indagine è iniziata nel giugno del 2024 dopo una segnalazione della Diocesi di Padova relativa a una giovane donna la quale aveva avvicinato un prelato chiedendogli aiuto per far fronte a emergenze e bisogni talvolta irreali, facendosi consegnare varie somme di denaro.

La vittima, ad un certo punto, non era più in grado di far fronte alle richieste e così aveva chiesto prestiti di danaro ad alcuni parrocchiani, riducendo se stesso all’indigenza e a un indebitamento per cifre significative. tgcom24.mediaset.it