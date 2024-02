Migranti, Schlein: ‘chiediamo verità e giustizia per Cutro’

CROTONE, 26 FEB – “Da un anno facciamo la stessa domanda: come è stato possibile che non siano uscite le motovedette della Guardia costiera per dare soccorso ad un’imbarcazione che si sapeva da ore che era in difficoltà?”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ieri a Crotone ha partecipato alle iniziative in occasione dell’anniversario del naufragio di Cutro.

“Sono qui – ha aggiunto – per dare supporto alla Rete 26 febbraio e a tutte le associazioni che ancora sono vicine ai familiari delle vittime e ai superstiti che chiedono verità e giustizia”. (ANSA)