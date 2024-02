La violenza oltre il genere. PIAZZA LIBERTA’: intervento della dott.ssa Antonella Baiocchi

LA VIOLENZA OLTRE IL GENERE

PIAZZA LIBERTA’, intervento della dottoressa Antonella Baiocchi – psicoterapeuta – estratto dalla puntata di domenica 11 febbraio 2024

La VIOLENZA DI GENERE non ha distinzione di sesso. Si tratta di un fenomeno contingente e occasionale.

La violenza è bidirezionale: può essere compiuta e subita sia dagli uomini che dalle donne. I fatti lo dimostrano.

Le donne agiscono con violenza (sia fisica che psicologica) con modalità che non differiscono significativamente da quelle solitamente attribuite solo agli uomini.

Quando si trovano in posizione di “Potere”, le donne gestiscono le divergenze agendo con violenza verso l’interlocutore in posizione di Vulnerabilità, così come fa l’uomo da secoli. Nella violenza, il “sesso dell’interlocutore” è solo un elemento contingente e occasionale: ciò che è determinante è la “Cultura Tossica” delle persone (altrimenti definita, Analfabetismo Psicologico) la quale impedisce di mediare tra le divergenze e promuovere il “reciproco rispetto”.

