PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 28 aprile 2024

Nella prima parte della trasmissione, con il dr. Alberto Donzelli, medico specialista in Igiene e Medicina preventiva e coordinatore del commissione medico scientifica indipendente, si parlerà delle novità contenute nella nuova bozza del trattato pandemico OMS, degli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali e delle raccomandazioni OMS per le cure a domicilio.

L’Oms continua intanto a sostenere che “vaccinare” contro il Covid 19 ridurrebbe i rischi per la comunità. Insomma, tutto cambia perché nulla cambi.

Nella seconda parte della trasmissione, come già annunciato, Armando Manocchia parlerà di uno studio tra i più seri che siano mai stati fatti sui CD vaccini. Studio che, avvalendosi di dati, grafici e statistiche della stessa OMS, dimostrerà che queste inoculazioni non sono vaccini bensì armi biologiche di distruzione di massa, strumento delle politiche MALTHUSIANE del NWO. Politiche, che attraverso le vaccinazioni, mirano ad una sorta di genocidio sanitario, che va nella direzione desiderata dai ”salvatori del pianeta”, ovvero la riduzione della popolazione mondiale.