DISFORIA DI GENERE

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 27 aprile 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

Giovanni Attina’ – genitore, che narra la sua esperienza personale,

Francesca Bagaglia – psicologa,

Silvia Guerini – scrittrice,

Luisa Benedetti – psicologa

La disforia di genere viene definita come la condizione di disagio in cui si trova una persona non si riconosce nel sesso biologico di nascita e vorrebbe appartenere al genere opposto.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU

