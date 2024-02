– LA VIOLENZA OLTRE IL GENERE

– SHAKESPEARE un AENIGMA a Teatro

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 11 febbraio 2024

Nella prima parte del programma si parla della VIOLENZA DI GENERE che non ha distinzione di sesso. Come dice la dottoressa Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, graditissima ospite di Armando Manocchia, si tratta di un fenomeno contingente e occasionale.

La violenza è bidirezionale: può essere compiuta e subita sia dagli uomini che dalle donne. I fatti lo dimostrano.

Le donne agiscono con violenza (sia fisica che psicologica) con modalità che non differiscono significativamente da quelle solitamente attribuite solo agli uomini.

Nella seconda parte della puntata, l’ospite di Armando Manocchia è Stefano Reali, noto regista, sceneggiatore, compositore.

UN ROMANZO A TEATRO – “E…se Shakespeare non fosse stato scritto da SHAKESPEARE?”

I particolari di questa vicenda machiavellica sono qui analizzati e raccontati dopo un lungo e accurato studio.

Che ci sia stato qualcun altro a produrre capolavori al posto del celebre drammaturgo?

Tra i vari candidati, c’è il poeta anglo-italiano John Florio.

Ma perché proteggere la propria identità all’ombra di un popolare attore del tempo, scegliendo di non esistere?

A che scopo scegliere di divenire, egli stesso, il primo complice di una congiura che lo rimuove per sempre dalla Storia?

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

