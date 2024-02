Biden: “non ho problemi di memoria, so quello che faccio”

Biden, visibilmente arrabbiato, ha affermato di non avere problemi di memoria, dopo che il rapporto di un procuratore speciale lo ha ritratto come un uomo anziano “con una cattiva memoria”.

“Sono un uomo anziano e so quello che faccio. Non ho problemi di memoria”, ha affermato l’ottantenne leader, denunciando aspramente il fatto che il rapporto affermi che ha dimenticato la data della morte di suo figlio Beau. “Come osano?”, ha commentato.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è incorso in un’altra gaffe nel corso dell’ultima domanda a cui ha risposto dopo aver parlato alla Casa Bianca. Parlando della situazione a Gaza, Biden ha confuso il presidente del Messico con quello egiziano Al-Sisi. “Come sapete – ha detto – inizialmente il presidente del Messico Sisi non voleva aprire l’accesso per permettere l’ingresso di materiale umanitario. Gli ho parlato, l’ho convinto ad aprire l’accesso”. In realtà il riferimento era al presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi.

Sulla situazione a Gaza, Biden ha sottolineato che la risposta militare di Israele nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas è stata “sopra le righe”. “Sono del parere, come sapete, che la condotta della risposta a Gaza, nella Striscia di Gaza, sia stata sopra le righe”, ha detto.

Lo speaker della Camera Usa, Biden non è adatto a presidenza

Joe Biden “non e’ adatto” a fare il presidente: lo ha dichiarato lo speaker della Camera dei Rappresentanti dopo il rapporto del ministero della Giustizia che ha scagionato Biden da qualsiasi illecito nella gestione di documenti riservati e lo ha descritto come “un vecchio ben intenzionato” ma “con una brutta memoria”. AGI.IT