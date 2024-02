PIAZZA LIBERTA’, “Passi sul mare” con Massimo Selis

PIAZZA LIBERTA’ – presentazione di “Passi sul mare” – bellissimo film documentario della Phausania Film per la regia di Massimo Selis, ospite in studio – estratto dalla puntata di sabato 3 febbraio 2024

E’ un documentario diverso dal solito filone negativo in cui si parla di drammi e di problemi inerenti la narrazione Covid. Il film stigmatizza in positivo l’altra faccia del problema, e cioè la soluzione. E la soluzione è la disobbedienza. E la disobbedienza è non credere a ciò che raccontano, ma a ciò che si ottiene dal pensare e dall’agire con la propria testa, come riportato all’inizio del film in una didascalia: “Quando le leggi diventano insensate, alcuni “folli” tracciano strade laddove per molti sembra impossibile“.

Come dice la Produzione, il film è dedicato

“A tutti gli uomini in cerca.

A chi non si accontenta delle letture facili della realtà.

A chi non teme di aprirsi a visioni diverse.

E anche, in modo speciale, a tutti quelli che hanno fatto le scelte ‘della maggioranza’ ma che oggi hanno molti dubbi.”

