PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 3 febbraio 2024

“Danni e drammi dell’immigrazione clandestina”

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 3 febbraio 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Nella prima parte della trasmissione si farà una disamina di ciò che l’Italia è diventata, dagli anni 2000 ad oggi, in seguito all’immigrazione clandestina, con la quale abbiamo importato criminalità.

L’argomento è ostico fino al punto che politici, studiosi ed intellettuali evitano di ammetterlo e di affrontarlo, ma ad una interpellanza della storia come questa si deve rispondere senza paura e superficialità.

Passi sul mare

Nella seconda parte c’è la presentazione di un bellissimo film documentario ”PASSI SUL MARE’ della Phausania Film per la regia di Massimo Selis, ospite in studio.

E’ un documentario diverso dal solito filone negativo in cui si parla di drammi e di problemi inerenti la narrazione Covid. Il film stigmatizza in positivo l’altra faccia del problema, e cioè la soluzione. E la soluzione è la disobbedienza. E la disobbedienza è non credere a ciò che raccontano, ma a ciò che si ottiene dal pensare e dall’agire con la propria testa.