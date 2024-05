Tragedia a Capua, bimba di 5 anni muore dopo un malore

Tragedia a Capua dove nella notte una bambina di 5 anni di Grazzanise ha perso la vita. Una notizia scioccante che ha scosso l’intera comunità

A quanto si apprende da una prima ricostruzione due fatti, la piccola ha accusato un malore; i genitori l’hanno quindi portata d’urgenza al Psaut (un presidio sanitario di pronto soccorso) intorno alla mezzanotte con l’auto. I genitori hanno consegnato la bambina ai sanitari che hanno effettuato manovre di rianimazione per 45 minuti, compreso l’utilizzo del defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare.

Non è chiaro cosa sia successo, la salma è sequestrata su disposizione del magistrato di turno e trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta. La famiglia ha raccontato ai sanitari che in serata prima erano stati in un ristorante, poi a mangiare un dolce. La bimba si è improvvisamente sentita male, ha detto alla mamma di non sentirsi bene, ed ha perso i sensi. www.casertanews.it