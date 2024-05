Ucraina, aumenta il numero di milionari: +10,5%

UCRAINA – Secondo il presidente della Commissione finanze del Parlamento ucraino, Getrmantsev, in Ucraina c’è il 10,5% in più di milionari.

Sulla base dei risultati del 2023, 10.700 persone hanno dichiarato un reddito annuo superiore a 1 milione di hrivne. Si tratta di 1.200 persone in più rispetto all’anno precedente.

https://t.me/letteradamosca/20322