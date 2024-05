Pd, Guerini: ‘rafforziamo il sostegno a Kiev

Roma, 3 mag. – “Tarquino e Strada contro l’invio di armi all’Ucraina? La linea del Pd è chiara e non cambia: sosteniamo l’Ucraina in tutte le forme possibili, anche con l’invio di armi, come ha detto pubblicamente Schlein”. Così Lorenzo Guerini a L’Attimo Fuggente’ su radio Giornale Radio. Gruppo diviso su questo tema?

“In un grande partito ci possono anche essere posizioni differenti. L’appello che faccio è rafforzare tutte le forme di sostegno possibili all’Ucraina, compreso l’invio di armi”.

Quanto al fatto che Tarquinio parli di pulizia etnica e omicidio a Gaza, osserva: “Non voglio far polemica con i candidati del nostro partito. Dico solo che bisogna stare attenti a usare le parole, anche in questo caso. L’azione di Netanyahu a Gaza è irresponsabile e inaccettabile, ma non parlerei di pulizia etnica: oggi non serve aprire questa discussione”. (Adnkronos)

