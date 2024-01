Furti a raffica, romeno arrestato e scarcerato più volte. Ultimo blitz in un bar di Treviso

Aveva al suo attivo decine di furti commessi in tutto il nord Italia, da Modena a Reggio Emilia, da Ravenna a Venezia, poi a Mantova, Belluno, Ferrara

Dopo essere stato arrestato in flagranza a Treviso una decina di giorni fa, era stato scarcerato. Questa notte, 27 gennaio, a Vicenza l’uomo, M.O., cittadino romeno di 36 anni, è stato nuovamente arrestato per furto aggravato. Verso le ore 4.15 di oggi, al 113 è arrivata la segnalazione della presenza di un uomo, vestito di nero e con cappellino nero, mimetizzato nel buio, che cercava di scardinare la finestra di un bar.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, cogliendo in flagranza il malvivente che, appena li ha visti, ha iniziato a scappare cercando di nascondersi all’interno di un cantiere edile. Ma è stato visto dagli agenti, che l’hanno acciuffato e tratto in arresto.

Your browser does not support the video tag.

Sul posto è stato trovato uno zaino con un piede di porco in ferro, un cacciavite di oltre 30 centimetri e altro materiale per lo scasso. Tutto sottoposto a sequestro. Portato in questura dai controlli è stato possibile ricostruire il suo passato, ormai da anni dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, con furti seriali in appartamenti e all’interno di esercizi commerciali. L’udienza di convalida con rito direttissimo è prevista per oggi.

www.ilgazzettino.it