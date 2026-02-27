Rubano carburante allâ€™oleodotto per Fiumicino: arrestati due moldavi

Un colpo sofisticato e ad alto rischio ai danni di unâ€™infrastruttura strategica

Due uomini avevano montato un chilometro e trecento metri di tubo per deviare il cherosene dalla tubatura originale e raccoglierlo in una cisterna abusiva.

I Carabinieri hanno arrestato due cittadini moldavi e denunciato un terzo complice per il furto aggravato e continuato di cherosene dallâ€™oleodotto Civitavecchiaâ€“Fiumicino.
Il carburante sottratto, destinato al traffico illecito, avrebbe fruttato fino a 100mila euro ed era pronto per essere trasferito verso depositi clandestini nellâ€™area di Ponte Galeria.
