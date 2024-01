Renzi: “Meloni faccia carte false per avere Draghi a guida Consiglio europeo’

“Io se fossi la Meloni mi ci butterei a capofitto se Macron, Scholz, Sanchez proponessero Mario Draghi alla guida del Consiglio europeo”. Così Matteo Renzi a Porta a Porta. “Se ci fosse una presidenza del Consiglio, credo che Meloni dovrebbe fare carte false per Draghi”.

“Un po’ mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l’ho votata ma se l’Italia va bene, va bene per tutti”. Così Matteo Renzi a 5 Minuti su Rai Uno. “Non vediamo risultati. Abbiamo una squadra impresentabile” citando il caso Del Mastro. “Da Meloni mi aspettavo qualcosa di più”. (adnkronos)