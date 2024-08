Scoperto alla frontiera con 121 cellulari rubati, rumeno denunciato a piede libero

I cellulari erano stati rubati durante l’evento musicale “Street Parade Zurigo 2024”, tenutosi a Zurigo il 10 agosto scorso

Nell’ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti effettuate alla frontiera dalla Guardia di Finanza di Como, è stato sottoposto a controllo un cittadino rumeno quarantenne che stava per entrare in Italia a bordo di un treno Eurocity proveniente da Zurigo e diretto a Milano. Dopo aver svegliato faticosamente l’individuo da un sonno profondo, i finanzieri hanno chiesto se avesse merce o valuta da dichiarare. Nonostante le domande, il soggetto ha negato con fermezza di avere qualcosa da dichiarare.

Insospettiti dalla sua determinazione, gli agenti hanno esaminato il suo bagaglio e hanno scoperto, avvolti in una coperta e minuziosamente impacchettati con carta stagnola per nasconderli, ben 121 cellulari dotati di SIM, tra cui 71 iPhone e 29 Samsung. Considerata la modalità di occultamento, la quantità totale di dispositivi e le incongruenze nelle dichiarazioni del soggetto riguardo al possesso e alla provenienza dei telefoni, è stato eseguito il sequestro probatorio di tutti i dispositivi, sospettando che provenissero da attività illecite.

Il soggetto è stato denunciato a piede libero per ricettazione (ex art. 648 c.p.) e il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Como è stato informato. Accertamenti rapidi, eseguiti tramite il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso, hanno confermato che i cellulari erano stati rubati o smarriti durante l’evento musicale “Street Parade Zurigo 2024”, tenutosi a Zurigo il 10 agosto scorso. Attualmente, con l’ausilio del Centro di Cooperazione, si sta lavorando per individuare e contattare i legittimi proprietari dei cellulari sequestrati, al fine di restituire il maltolto e acquisire le denunce di furto o smarrimento. Le indagini sono ancora in corso e il soggetto denunciato gode della presunzione di innocenza fino alla conclusione del procedimento.

