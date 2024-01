Ucraina, Zelensky non vuole la tregua: “andrebbe a vantaggio della Russia”

Zelensky: “La tregua andrebbe a vantaggio soltanto della Russia”

Un cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina non porterebbe al dialogo politico e andrebbe solo a beneficio della Russia, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la visita in Estonia. La tregua dei combattimenti andrebbe a vantaggio di Mosca perché consentirebbe di aumentare la fornitura di munizioni per le forze russe e di recuperare il deficit attuale. La Russia sta negoziando l`acquisto di missili dall`Iran e ha ricevuto più di un milione di munizioni dalla Corea del Nord, ha aggiunto il capo di stato ucraino.

Nato: “Continueremo a fornire assistenza militare all’Ucraina”

La Nato “continuerà a fornire all’Ucraina importante assistenza militare, economica e umanitaria, e molti alleati hanno delineato piani per fornire miliardi di euro di ulteriori capacità nel 2024”. Lo si legge in una nota dell’Alleanza Atlantica al termine del Consiglio Nato-Ucraina riunitosi oggi. I Paesi dell’Alleanza “hanno già consegnato una vasta gamma di sistemi di difesa aerea all’Ucraina e hanno ribadito il loro impegno a rafforzare ulteriormente le difese dell’Ucraina”.

tgcom24.mediaset.it