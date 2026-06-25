Ecdc: ‘Stati UE rafforzino preparazione contro l’ebola’

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Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) “invita gli Stati membri a continuare a rafforzare la preparazione” contro Ebola dopo la conferma del primo caso importato in Europa dall’inizio della epidemia. Un medico rientrato in Francia dal Congo è risultato positivo al virus.

Secondo l’Ecdc, “il rischio di una trasmissione sostenuta nell’Ue e nello Spazio economico europeo resta molto basso, a condizione che siano in atto misure efficaci per la diagnosi precoce, l’isolamento e il trattamento dei pazienti”.
ANSA

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