Ecdc: ‘Stati UE rafforzino preparazione contro l’ebola’

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) “invita gli Stati membri a continuare a rafforzare la preparazione” contro Ebola dopo la conferma del primo caso importato in Europa dall’inizio della epidemia. Un medico rientrato in Francia dal Congo è risultato positivo al virus.

Secondo l’Ecdc, “il rischio di una trasmissione sostenuta nell’Ue e nello Spazio economico europeo resta molto basso, a condizione che siano in atto misure efficaci per la diagnosi precoce, l’isolamento e il trattamento dei pazienti”.

ANSA