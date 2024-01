Tragedia in mare: medico Asl Brindisi muore a 59 anni

BRINDISI – Tragedia nel pomeriggio di domenica 31 dicembre, nelle acque del Brindisino: il professor Pietro Gatti, 59 anni, direttore del dipartimento Area medica della Asl Brindisi, ha perso la vita durante un’immersione. Da quanto si apprende la sua auto è stata trovata nei pressi del pontile di Rosa Marina, località balneare di Ostuni, con all’interno l’attrezzatura da sub. L’allarme per le ricerche è stato lanciato attorno alle 14, quando i familiari si sono preoccupati per il mancato rientro a casa. Il suo corpo è stato trovato in mare attorno alle 17 dal personale della Capitaneria di porto, interessata per le ricerche. Indossava la muta. La salma è a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso.

Stimato professionista, nel periodo della pandemia si era occupato del coordinamento dell’emergenza Covid, insieme al direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite era stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per l’attività svolta durante il periodo di pandemia da Covid-19. “Questa onorificenza rappresenta il riconoscimento per il lavoro di squadra realizzato durante l’emergenza Covid. Nello stesso tempo è anche un pungolo per un impegno continuo che io vorrei dedicare a tutta la sanità in provincia di Brindisi”. Aveva commentato.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo della sanità brindisina, al momento non si conoscono le circostanze del decesso, se a strapparlo alla vita sia stato un malore o qualche altra causa. Quello che è certo è che il territorio ha perso un grande professionista. Lascia la moglie con la quale era sposato da 28 anni. La pesca subacquea era una delle sue passioni.

Il cordoglio della Asl di Brindisi

“Abbiamo da poco appreso la tragica notizia della morte del dottor Pietro Gatti, direttore del reparto di Medicina interna e del Dipartimento di area medica, a causa di un incidente in mare avvenuto oggi. Perdiamo un uomo di grande umanità e soprattutto un valido professionista: profondamente colpiti da questa immane tragedia, partecipiamo con vivo dolore al lutto della famiglia e di chi gli ha voluto bene”. www.brindisireport.it/