Trump contro gli avversari: “stanno cercando di distruggere i nostri Stati Uniti”

Donald Trump, ex presidente e probabile prossimo candidato alle elezioni presidenziali Usa del 2024, torna sul suo social Truth attaccando gli avversari. E in particolare, senza nominarlo, si scaglia contro il capo della Casa Bianca in carica, Joe Biden.

“Nessuno dei leader mondiali, buoni o cattivi, è così malvagio e malato come i delinquenti che abbiamo nel nostro Paese che, con le loro frontiere aperte, l’inflazione, la resa in Afghanistan, la nuova truffa verde, le tasse elevate, nessuna indipendenza energetica, la crisi delle forze armate, Russia/Ucraina, Israele/Iran, stanno cercando di distruggere i nostri Stati Uniti, un tempo grandi. Possano marcire all’inferno!” ha tuonato riferendosi alle politiche dell’amministrazione Biden.