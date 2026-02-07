Lezione e lavoro hanno pari dignitÃ  e si completano reciprocamente

di Franco Luceri – Per anni ho pensato che il mondo finanziario fosse il massimo responsabile di tutti i mali del genere umano; ma ora temo di aver subito un lavaggio del cervello dalla cultura dominante, e se non ho sbagliato tutto, poco ci manca.

PerchÃ© se fossero davvero i banchieri e gli esattori i massimi responsabili di tutti i problemi del mondo, dovremmo sospettare che hanno deciso di suicidarsi, visto che le banche hanno profitti calanti a rischio fallimento, gli stati sono ricchi sfondati di debito pubblico, mentre le universitÃ e le redazioni si moltiplicano come funghi in ogni angolo del pianeta e non Ã¨ mai fallita una. E le sedi di partito non se la passano per niente male.

I problemi che sÃ¬ sono sempre risolti aprendo il portafoglio e pagando artigiani e lavoratori; almeno da un secolo hanno bisogno di un esercito aggiunto di professori, professionisti e burocrati, politici e giudici, nella speranza che riescano a tenere in equilibrio il sistema sociale rimuovendo i problemi a colpi diÂ soluzioni finanziarie.

Ma anche se la speranza Ã¨ l’ultima a morire; pur facendo uso di eserciti di comitati tecnico scientifici (CTS) l’umanitÃ resta sepolta viva di problemi crescenti e inarrestabili. ( vedi Italia ).

Â

E alla lunga, il gigantesco mondo finanziario, per evitare la bancarotta, Ã¨ costretto a spostare finanziamenti e potere, dai chirurghi della politica ai macellai della guerra, per tentare di recuperare con la forza criminale, la montagna di profitti andati in fumo grazie a “l’intelligenza” del mondo della cultura, mutuata pari pari nella politica e nel mercato come fosse miracolosa.

Provate a guardare la quantitÃ dei cervelli affidati alle scuole e alle universitÃ , per la “maturazione dei neuroni”Â e la qualitÃ delle persone, delle famiglie e dei popoli che ne derivano.

Gli alunni vanno a scuola col coltello “per legittima difesa“. Da adulti affrontano la polizia a sputi, martellate e sprangate sempre per legittima difesa. Immaginare cosa succede in Italia nei rapporti uomo donna, o nelle famiglie tra coniugi e tra genitori e figli: il pienoneÂ dei miracoli della cultura alla rovesciaÂ Ã¨ garantito.

Dovremmo cercare di capire perchÃ© non tutti i problemi vengono risolti, anche quando ci dissanguiamo a pagare eserciti di “sotuttoio” per estirparli alla radice.

I problemi materiali Ã¨ facile tenerli sotto controllo. La soluzione affidata alla forza e alla intelligenza di manovali e artigiani capaci, Ã¨ immediata, visibile e misurabile da svariati millenni.

Il rubinetto perdeva ma grazie all’idraulico non perde piÃ¹, il mattone si muoveva ma il muratore lo ha bloccato, il pneumatico era bucato, ma il gommista ha fatto il miracolo e l’auto Ã¨ ripartita.

Mentre i problemi culturali non hanno una soluzione immediata, visibile e misurabile. Sono tutti a soluzione posticipata, rateizzata e ritardata.

La scuola ti forma il cervello, rimuovendoti teoricamente il problema dell’ignoranza a colpi di istruzione, ma se la rimozione Ã¨ vera ed efficace o catastrofica si puÃ² stabilirlo solo fuori dalla scuola e dopo anni o decenni.

Quando uno mette su famiglia e cresce figli, quando va a lavorare, quando spende il salario o il profitto, quando paga correttamente salari e tasse, quando interagisce civilmente e legalmente nei condomini, con la collettivitÃ e con le istituzioni dello Stato.

Ma se passano anni da quando ha ritirato un diploma o una laurea, Ã¨ evidente che alla responsabilitÃ del prof si sono aggiunti i condizionamenti e la responsabilitÃ dell’informazione, della burocrazia, della politica, della giustizia, del sindacato, delle multinazionali e delle banche.

Praticamente la responsabilitÃ del professore non Ã¨ piÃ¹ separabile e misurabile. C’Ã¨ un ventaglio letale di corresponsabilitÃ culturali, politiche e finanziarie incalcolabile.

Se sia stata solo l’istruzione a maturarti o marcirti il cervello non si puÃ² piÃ¹ stabilirlo; perchÃ© i condizionamenti sociali, giuridici ed economici successivi, sono tali e tanti, e a 360 gradi, da far ammattire persino gli Albert Einstein.

PerciÃ² si capisce chiaramente che a questo mondo le soluzioni affidabili sono solo materiali. Quelle intellettuali con la clausola soddisfatti o rimborsati non le hanno ancora inventate. O quantomeno stanno tentando, con i robot e l’intelligenza artificiale.

Â

Anche il pensiero di GesÃ¹, passato per due millenni da una bocca a l’altra, da “cervello a cervello”, e trasformato in religioni, non Ã¨ riuscito a correggere la brutalitÃ e l’ingordizia umana, a scongiurare le carneficine della guerra.

Per partorire un pensiero razionale servono cervelli speciali, non istruzioni speciali. E quello stesso pensiero razionale, travasato da un cervello ad un altro per milioni o miliardi di volte, finisce annacquato, snaturato, contaminato e persino stravolto rispetto al valore e alla finalitÃ che poteva avere all’origine.

Questa Ã¨ la vera ragione per cui il “fare”, il lavoro manuale ha accresciuto per millenni la sua efficacia costruttiva e salvifica.

I muratori di una volta erano anche architetti, progettavano e costruivano castelli e cattedrali resistenti ai terremoti piÃ¹ di quelli attuali.

Insomma gli umani non sono stati creati per derubare il prossimo fingendo di pensare, ma per guadagnare intelligenza vivendo di duro lavoro materiale. E a questa condanna non siamo in grado di sottrarci a costo zero.

L’istruzione Ã¨ come una pianta da frutto coltivata sul terreno neurale di un prof; se la spianti e la trasferisci in quello coltivabile dell’alunno non puoi avere la certezza che non stai facendo danno.

PerchÃ© non puoi sapere se in futuro la misura della sua intelligenza sarÃ sufficiente a fare di quel sapere che gli hai implementato, una onesta soluzione per sÃ©, senza diventare un problema per gli altri: un’arma puntata contro l’umanitÃ .

Se non si alterna istruzione e lavoro, anche il sapere migliore del mondo non genera crescita intellettiva; e non perchÃ© il professore e la sua istruzione siano di scarsa qualitÃ , ma perchÃ© l’intelligenza vera puÃ² scaturire solo alternando o unendo lezione e azione: temendo contemporaneamente sveglio e attivo cervello e mano.



GesÃ¹ avrebbe potuto scegliersi un padre intellettuale, un Platone o un Pitagora, un politico o un banchiere, scelse di nascere figlio di falegname, forse voleva insegnarci che l’azione non Ã¨ meno istruttiva della lezione: che “lezione e azione” hanno pari dignitÃ .