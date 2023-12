Asti, abbattuti due autovelox sulla tangenziale

Sono durati 139 giorni i due nuovi autovelox fissi sulla statale 231 (tangenziale di Asti). Ieri notte, intorno alle 3, sconosciuti hanno distrutto entrambi gli autovelox, attivati lo scorso 7 agosto a poche centinaia di metri dall’uscita di corso Savona, tagliandoli probabilmente con l’uso di un flessibile. Distrutto anche uno dei pannelli solari che alimentava uno dei due autovelox.

Le postazioni sono state abbattute e rese inutilizzabili causando anche un ingente danno alla Provincia di Asti, proprietaria del sistema di controllo della velocità, che potrebbe essere quantificato oltre i 50 mila euro. I banditi, almeno due, si sarebbero avvicinati agli autovelox passando dai campi limitrofi, ma sarebbero stati inquadrati dalle telecamere prima della loro demolizione.

I video sono stati già consegnati alla polizia per gli accertamenti investigativi e, mentre le indagini sono in corso, la polizia provinciale ha già effettuato dei sopralluoghi per verificare che non ci siano rischi per le auto in transito nella zona dove sorgevano le postazioni. Complici anche le feste di fine anno, gli autovelox non potranno essere ripristinati nell’immediatezza, ma ci vorrà almeno un mese per la loro riattivazione.

https://lanuovaprovincia.it