Robert Kennedy jr: “ignominioso barbaro attacco contro Israele”

“Questo ignominioso, immotivato e barbaro attacco contro Israele deve essere accolto con la condanna mondiale e con il sostegno inequivocabile del diritto all’autodifesa dello Stato ebraico. Dobbiamo fornire a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi, ora. Come Presidente, mi assicurerò che la nostra politica sia inequivocabile in modo che i nemici di Israele riflettano a lungo e intensamente prima di tentare aggressioni di qualsiasi tipo.

Plaudo alle forti dichiarazioni di sostegno della Casa Bianca di Biden per Israele nel momento del bisogno. Tuttavia, la portata di questi attacchi significa che è probabile che Israele dovrà intraprendere una campagna militare sostenuta per proteggere i suoi cittadini. Le dichiarazioni di sostegno vanno bene, ma dobbiamo portare avanti un’azione ferma, risoluta e pratica. L’America deve stare al fianco del nostro alleato durante questa operazione e oltre, poiché esercita il suo diritto sovrano all’autodifesa.”

Lo scrive su X Robert F. Kennedy jr

This ignominious, unprovoked, and barbaric attack on Israel must be met with world condemnation and unequivocal support for the Jewish state’s right to self-defense. We must provide Israel with whatever it needs to defend itself — now. As President, I’ll make sure that our policy…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 7, 2023