Giovani ‘ecologisti’ scioperano per il clima: “Resistenza antifa”

In piazza Indipendenza va in scena la manifestazione romana dello Sciopero del clima di Fridays for Future, che si tiene oggi in 35 città italiane. Partecipano alcune migliaia di ragazze e ragazze, sotto il sole di una bella ottobrata romana. Sugli striscioni si legge “Resistenza climatica contro il negazionismo di stato”, “Bloccate le guerre, non il nostro futuro”, “Artistici uniti contro devastazione ambientale e guerra”, “Pensa al bene comune”, “Resistenza antifa”.

Dagli altoparlanti escono musica rap, Raffaella Carrà e Pino Daniele. Un ragazzo con il megafono grida canzoni da stadio contro i celerini.

“Stiamo saltando le nostre lezioni per insegnarne una più importante a voi”, recita un cartello issato da un ragazzo.

Numerosi i cartelli in inglese portati da ragazze che dicono "il clima sta diventando piu caldo di…", con il nome e la foto di qualche divo popolare.