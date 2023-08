Termoli, consigliere comunale stroncato da malore improvviso

Un improvviso malore durante la notta stronca la vita di Nicolino De Michele, 55 anni, consigliere comunale di Termoli e candidato alle scorse regionali con il M5S. Di Michele lavorava da anni nel capoluogo emiliano dove rivestiva il ruolo di comandante della Polizia Penitenziaria.

Originario di Ururi, è stato più volte candidato a sindaco di Termoli con i 5 Stelle. Nelle ultime ore innumerevoli i commenti comparsi sui social da parte di amici e colleghi che ricordano la figura del “guerriero” come è stato definito per la sua determinazione e passione che metteva nell’azione politica condotta sempre in maniera trasparente e in favore delle fasce più deboli della società.

https://ecoaltomolise.net