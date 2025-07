Usa, Fbi sottopone dipendenti alla macchina della verità “per testarne la lealtà”

Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) starebbe facendo sempre di più ricorso al test del poligrafo per “testare la lealtà” dei dipendenti dell’agenzia

Lo scrive il “New York Times”, a cui due fonti anonime hanno raccontato che l’utilizzo della macchina della verità si sarebbe fatto più frequente sotto la guida del nuovo direttore nominato da Donald Trump, Kash Patel. Ad alcuni dipendenti, durante il test, sarebbe stato anche chiesto se abbiano “detto qualcosa di negativo” nei confronti del direttore.

In una occasione, alcuni dipendenti sarebbero stati “costretti” a sottoporsi alla macchina della verità mentre l’agenzia cercava di stabilire chi ha fatto filtrare alla stampa che Patel avrebbe chiesto di ricevere in dotazione una arma di servizio, pur non essendo un agente. Secondo le fonti, i dipendenti a cui sarebbe stato chiesto di sottoporsi al test sarebbero diverse “dozzine”. www.agenzianova.com