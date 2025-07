Morti di caldo? Parte la denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme

“Denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme. Fatta ✅

Vediamo se qualche PM mi stupirà oppure se finirà tutto come sempre in fondo alla pila. In ogni caso vale come avviso per chiunque pensi di ripubblicare la balla dei 500 morti per il caldo a Roma e Milano.”

Lo scrive su X il senatore Claudio Borghi (Lega).

Vediamo se qualche PM mi stupirà oppure se finirà tutto come sempre in fondo alla pila. In ogni caso vale come avviso per chiunque pensi di ripubblicare la balla dei 500 morti per il caldo a Roma e Milano. pic.twitter.com/DyzqEiKzyw — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) July 10, 2025