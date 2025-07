Francesco Margini, allenatore trovato morto nel letto a 24 anni

Dramma in provincia di Reggio Emilia. Francesco Margini, 24enne di Albinea, è stato trovato privo di vita nel suo letto nell’abitazione dove viveva. Sulla salma sarà compiuta l’autopsia.

Francesco, laureato in scienze motorie, era impegnato in parrocchia e come volontario a Casa Betania. Un’intera comunità nel dolore per la tragica notizia dell’improvvisa scomparsa del 24enne che amava molto lo sport e in particolare il calcio.

Prima era stato calciatore, poi ora era allenatore dell’associazione sportiva United Albinea. Collaborava nei campi estivi. Ieri sera, dalle 21, una veglia itinerante a Borzano, da Ca’ Monte a Ca’ Speranza, organizzata dagli amici e dalla comunità parrocchiale.

Francesco lascia la madre Claudia, il padre Enrico, il fratello Filippo, e una grande famiglia molto conosciuta in paese per l’impegno nel mondo della scuola, della parrocchia e dell’associazionismo. Tutta la comunità si stringe alla famiglia in un abbraccio pieno di grande affetto.

