Credem, direttore generale Angelo Campani stroncato da malore in ufficio

Il direttore generale del Credem Angelo Campani, 62 anni, è morto ieri mattina a seguito di un improvviso malore

Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, è stato convocato per il prossimo 9 luglio al fine di assumere le conseguenti decisioni ma, ricorda, “la continuità operativa della Banca e del gruppo è nel frattempo garantita dalle deleghe in essere e dal presidio che tutti i componenti della direzione generale esercitano sulle diverse aree aziendali”.

Campani, una lunga carriera all’interno del Credem iniziata nel 1981, era diventato direttore generale a gennaio del 2023 succedendo a Nazzareno Gregori altra figura storica dell’istituto. Campani è stato per sei anni Condirettore generale e prima ancora vice direttore generale sempre per sei anni. Gli inizi nella rete commerciale e poi diversi incarichi di responsabilità.

I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia. rainews.it