Germania, fallimenti aziendali +2,4% a giugno

A giugno in Germania il numero di aziende che hanno dichiarato fallimento ha registrato un aumento del 2,4 per cento su base annua

È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (Destatis). ”Il settore dei trasporti ha registrato il numero più elevato di insolvenze ogni 10 mila aziende, con 11,3 casi. Seguono i settori dell’edilizia e della ristorazione, con 9,8 insolvenze ciascuno ogni 10 mila aziende”, si legge nel rapporto.

Dai dati pubblicati da Destatis emerge che a giugno in Germania i prezzi delle merci all’ingrosso hanno registrato un aumento dello 0,9 per cento su base annua. ”Il motivo principale dell’aumento complessivo su base annua dei prezzi all’ingrosso è stato l’aumento dei prezzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco. In questo caso, i prezzi sono stati in media superiori del 4,2 per cento rispetto a giugno 2024.

Anche i prezzi all’ingrosso di minerali non ferrosi, metalli non ferrosi e semilavorati da essi derivati ​​sono aumentati significativamente (+20,5 per cento). Al contrario, i prezzi di combustibili solidi e prodotti petroliferi sono diminuiti del 5,9 per cento rispetto a giugno 2024”, si legge nel rapporto.

