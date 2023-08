OMS e popolazione mondiale

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Alessio Fortunati – biologo molecolare e scrittore, autore del libro “RESET – L’ULTIMA GRANDE PANDEMIA” – estratto dalla puntata di sabato 26 agosto 2023



In PIAZZA LIBERTA’ si parla di temi che riguardano la nostra vita.

La NOSTRA vita che però viene pianificata e gestita da organizzazioni sovranazionali, avulse dai governi e dalla democrazia, la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam. Per noi, invece, l’obiettivo è infondere conoscenza e consapevolezza.

Il Piano OMS-Onu per la riduzione della popolazione mondiale

“Non possiamo trascendere dall’idea che tutto quello che sta accadendo da tanto tempo ha una precisa finlità ed un preciso punto di origine. Alcuni scienziati che hanno studiato l’evoluzione dell’uomo e le persone che controllano la finanza e l’economia sono convinte (o così dicono) che i problemi del pianeta siano ascrivibili al numero di abitanti perchè a loro basterebbero pochi milioni di persone per soddisfare le loro necessità e quelle “in eccesso” non avrebbero ragione di vivere se non per togliere equilibrio a questo loro “mondo perfetto”.

