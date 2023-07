Club di miliardari vuole frenare la “sovrappopolazione mondiale”

Malgrado i mistificatori di professione (ottusi o complici, ma forse più complici) continuino a ripetere che si tratti di una teoria dei complottisti, un clan criminale lavora da anni sull’idea di ridurre la popolazione mondiale.

Club di miliardari vuole tentare di frenare la sovrappopolazione

E’ un articolo pubblicato dal Times di Londra, il 24 maggio 2009

https://www.thetimes.co.uk

Le persone più ricche d’America si incontrano per discutere dei modi per affrontare una “disastrosa” minaccia ambientale, sociale e industriale.

“Alcuni dei principali miliardari d’America si sono incontrati segretamente per considerare come la loro ricchezza potrebbe essere utilizzata per rallentare la crescita della popolazione mondiale..

I filantropi che hanno partecipato a un vertice convocato su iniziativa di Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, hanno discusso di unire le forze per superare gli ostacoli politici e religiosi al cambiamento.

Descritto come il Good Club da un insider, includeva David Rockefeller Jr, il patriarca della dinastia più ricca d’America, Warren Buffett e George Soros, Michael Bloomberg, il sindaco di New York, e i magnati dei media Ted Turner e Oprah Winfrey.

I miliardari si sono riuniti a casa di Sir Paul Nurse, un biochimico premio Nobel britannico e presidente della Rockefeller University privata, a Manhattan il 5 maggio.

Stacy Palmer, redattore del Chronicle of Philanthropy, ha affermato che il vertice non ha precedenti. “L’abbiamo saputo solo dopo, per caso. Normalmente queste persone sono felici di parlare di buone cause, ma questo è diverso, forse perché non vogliono essere visti come una cabala globale“, ha detto.

Prendendo spunto da Gates, hanno convenuto che la sovrappopolazione fosse una priorità.

Ciò potrebbe rappresentare una sfida per alcuni politici del Terzo Mondo che credono che la contraccezione e l’educazione femminile indeboliscano i valori tradizionali.

Gates, 53 anni (era l’anno 2009, ndr), che sta donando la maggior parte della sua fortuna, ha sostenuto che le famiglie più sane, liberate dalla malaria e dall’estrema povertà, avrebbero cambiato le loro abitudini e avrebbero fatto meno figli entro mezza generazione.

In una conferenza a Long Beach, in California, lo scorso febbraio, Gates aveva fatto osservazioni simili. “Le proiezioni ufficiali dicono che la popolazione mondiale raggiungerà il picco di 9,3 miliardi [rispetto ai 6,6 miliardi di oggi], ma con iniziative di beneficenza, come una migliore assistenza sanitaria riproduttiva (aborto, ndr), pensiamo di poterlo ridurre a 8,3 miliardi”, ha detto Gates.

Patricia Stonesifer, ex amministratore delegato della Bill and Melinda Gates Foundation, ha detto che i miliardari intendevano “continuare il dialogo” nei prossimi mesi.

Un altro ospite ha detto che non c’era “niente di così rozzo come un voto”, ma è emerso un consenso sul fatto che avrebbero sostenuto una strategia in cui la crescita della popolazione sarebbe stata affrontata come una minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente disastrosa.

“Questo è un incubo che, tutti in questo gruppo ne hanno convenuto, ha bisogno di risposte da un grande cervello”, ha detto l’ospite. “Bisogna essere indipendenti dalle agenzie governative, che non sono in grado di scongiurare il disastro che tutti vediamo incombere”.

Perché tutta questa segretezza?

“Volevano parlare da ricchi a ricchi senza preoccuparsi che qualsiasi cosa dicessero sarebbe finita sui giornali, dipingendoli come un governo mondiale alternativo“, ha risposto l’ospite.