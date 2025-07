PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 12 luglio 2025

Il Governo continua far cassa con l’insicurezza stradale

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 12 luglio 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta per parlare di sicurezza stradale: un cavallo di troia che consente al Governo e ai comuni di far cassa, senza peraltro investire queste gabelle sulla sicurezza stessa.

Sicurezza stradale, significa sicurezza delle persone e dell’ambiente, ma ahinoi, il tema è strettamente connesso alle truffe di stato – che sappiamo essere infinite. In questa puntata tratteremo solo di quelle legalizzate cioè quelle che riguardano gli autovelox non omologati, quindi illegali; delle truffe che riguardano gli etilometri, sempre non omologati e sempre illegali, e di altre diavolerie inventate esclusivamente per vessare gli automobilisti e fare cassa.

Autorevoli ospiti di questa puntata saranno il Cav. Claudio CAPOZZA, massimo esperto di metrologia legale, per 43 anni ispettore di metrologia legale alla camera di commercio di Milano e

Giorgio MARCON Consulente tecnico investigativo, perito tecnico di fama che opera in tutti i Tribunali d’Italia in materia di etilometri, autovelox e sicurezza stradale e inventore del Riflessometro.