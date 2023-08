CHI PIANIFICA DAVVERO LE NOSTRE VITE

PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 26 agosto 2023

OSPITI di Armando Manocchia:

Patrizia Scanu, Psicologa e Insegnante;

Ramona Palladino, mamma e giurista,

Alessio Fortunati, biologo molecolare e scrittore,

Alessandro Meluzzi, Psichiatra e scrittore,

Maurizio Martucci, giornalista e scrittore,

Aldo Rocco Vitale, Docente di Filosofia del Diritto,

Giorgio Celsi, presidente di Ora et Labora.

In PIAZZA LIBERTA’ si parla di temi che riguardano la nostra vita.

La NOSTRA vita che però viene pianificata in modo criminoso, criminogeno e criminale da organizzazioni pseudo-istituzionali la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam.

Per noi, invece, l’obiettivo è infondere conoscenza, consapevolezza e anche in questa puntata cerchiamo di farlo parlando proprio di PIANIFICAZIONI.

Dal Piano Scuola 4.0, una pianificazione per la distruzione e non certo per l’istruzione, al Piano Oms che, attraverso un documento, vuole inserire il “diritto sessuale” dei bambini al fine di sdoganare la pedofilia.

Parliamo del Piano Onu per la riduzione della popolazione, ma anche di Università, transizione digitale, transumanesimo e infine di “Un cuore che batte”, una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che intende contribuire a diminuire sensibilimente le interruzioni di gravidanza.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30

