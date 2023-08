Brics, entreranno altri sei Paesi

Brics si allargano, dal primo gennaio 2024 avranno altri sei membri effettivi: Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, nel corso della conferenza stampa finale dei leader.

“Come cinque paesi Brics abbiamo raggiunto un accordo su principi-guida, standard, criteri e procedure del processo di espansione del Brics” stesso, “di cui si era discusso per un bel po’” di tempo, ha spiegato Ramaphosa prima di annunciare l’invito ai sei Paesi a far parte del blocco dal primo gennaio prossimo.

Your browser does not support the video tag.

Lula: ‘Brics allargato rappresenterà il 36% del Pil mondiale’

Con l’ingresso di Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i Paesi Brics “rappresenteranno il 36% del Pil mondiale e il 47% della popolazione dell’intero pianeta”. Lo ha annunciato nella conferenza stampa finale del 15/mo summit dei Brics, in Sudafrica, il presidente brasiliano Lula da Silva. “A questa prima fase se ne aggiungerà un’altra di ulteriore ampliamento”, ha aggiunto Lula.

Xi, ‘Brics allargato nuovo capitolo per i Paesi emergenti’

L’allargamento dei Brics con altri sei Paesi “rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione dei Paesi emergenti e in via di sviluppo”. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa finale del 15/mo summit dei Brics, in Sudafrica, il presidente cinese Xi Jinping, esprimendo soddisfazione per gli accordi raggiunti.

Raisi: ‘Cooperiamo con i Brics contro l’unilateralismo’

I Brics rappresentano un nuovo potere emergente nel mondo che è riuscito ad unire Paesi indipendenti con l’obiettivo comune della cooperazione economica e della lotta contro l’unilateralismo. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come riporta Irna, prima di salire in aereo per recarsi a in Sudafrica dove parteciperà al vertice dei Brics. Durante il summit, Raisi ha in programma incontri bilaterali con alcuni dei funzionari presenti per rafforzare i legami esistenti di quei Paesi con l’Iran, ha fatto sapere il presidente che è già atterrato a Pretoria per partecipare al vertice. La Repubblica islamica è uno dei circa 40 Paesi che hanno espresso interesse per entrare a fare parte dei Brics. ANSA