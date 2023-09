BRICS: PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi

BRICS, economie emergenti, detronizzazione del dollaro e declino della supremazia Usa

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico, psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 9 settembre 2023

“Quella in atto non è tanto una guerra tra Russia e Ucraina; questo è stato detto mille volte e neppure, tutto sommato, tra la Russia e la Nato, l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America, ma è il confronto tra due modelli di mondo, due modelli di uomo, due modelli di cultura, due modelli di identità.

Questa è la ragione per cui siamo di fronte ad uno scontro anche spirituale e antropologico, uno scontro di civiltà. E in questo scontro di civiltà noi ci troviamo dalla parte sbagliata della barricata, perché qui geograficamente ci siamo trovati, ma il modello di vita di mondo, di cultura, che noi abbiamo in mente ha bisogno invece di multipolarità per poterci difendere.”

