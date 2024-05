Governo valuta accise anche su auto elettriche

Traslare le accise dai carburanti alle auto elettriche. Il governo pensa a un piano per non perdere quei fondi che oggi lo Stato recupera da benzina e diesel e che scompariranno con la progressiva elettrificazione dei veicoli. Un adattamento repentino alla nuova mobilità. “Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già iniziato a lavorare su questo punto” ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti in collegamento video all’Automotive Dealer Day in corso alla Fiera di Verona.

Riflessione del governo su evoluzione accise con elettrico

"Pensate all'effetto che avrà l'elettrificazione sullo spostamento delle accise del carburante alle nuove forme di alimentazione. E non si tratterà solo di una riduzione del gettito ma di significativa traslazione. Si tratta di un ambito su cui il Mef ha già iniziato a lavorare anche in considerazione dell'aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici", ha detto il ministro dell'Economia all'Automotive Dealer Day ricordando che è in corso una "riflessione del governo sulla necessità di tenere presente l'evoluzione delle basi imponibili sulla base della trasformazione del sistema economico".