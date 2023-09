BRICS: PIAZZA LIBERTA’, intervento di Marco Ghisetti

BRICS, economie emergenti, detronizzazione del dollaro e declino della supremazia Usa

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Marco GHISETTI – politologo – estratto dalla puntata di sabato 9 settembre 2023

“Questo processo di diffusione della potenza e della dedollarizzazione dei Brics ha la spina dorsale nella sintonia che c’è tra Russia e Cina e noi europei ci stiamo tagliando fuori completamente da questo mondo che si sta creando e, qualora decidessimo di tagliare i ponti con l’Asia e con l’Africa, in nome della cosiddetta ”fedeltà atlantica” rischieremmo di fare la fine di una piccola noce schiacciata tra due chele. Una seconda guerra fredda non sarà fredda per noi europei, anzi è molto probabile che le guerre calde saranno combattute qui in Europa, sulla nostra terra“.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

