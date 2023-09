BRICS: PIAZZA LIBERTA’, intervento del generale Francesco Cosimato

BRICS, economie emergenti, detronizzazione del dollaro e declino della supremazia Usa

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Francesco COSIMATO – Generale pluridecorato in congedo – estratto dalla puntata di sabato 9 settembre 2023

BRICS – che cosa cambia dal punto di vista militare?

“Cambia ompletamente lo scenario di riferimento perchè, fino allo scoppio della guerra in Ucraina, non c’era un’organizzazione sovranazionale militare alternativa alla Nato. Ora le cose cambiano, anche se ci vorranno anni.. Vediamo difficoltà, vediamo luci e ombre e un futuro piuttosto incerto per l’Occidente. Lo scenario che si prefigura è difficile da interpretare, però è pur vero che questo gruppo di Paesi, che a breve si espanderà, creerà una corsa al riarmo. Di certo non è una bella situazione“…

