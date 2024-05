Forti piogge nel Milanese, allagato asilo nido: bimbi salvati dai carabinieri

Forti piogge, allagato asilo nido nel Milanese: bimbi in salvo

I carabinieri della stazione di Gorgonzola, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti in un asilo nido di via Padana Superiore a Bellinzago Lombardo che, a causa delle forti piogge, si era completamente allagato. All’interno della struttura c’erano circa 10 bambini e 6 adulti, che sono stati portati in salvo, senza ulteriori conseguenze.

Evacuata scuola dell’infanzia nel Milanese

I vigili del fuoco hanno proceduto all’evacuazione della scuola d’infanzia “Suor Ruffini” a Masate, comune nel Milanese al confine con la provincia di Bergamo, nella zona della Martesana. Una trentina i bambini fatti evacuare, in parte portati a mano dai vigili del fuoco e in parte con autopompa.

Milano, disabile soccorsa dai sommozzatori

Allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un’auto. Sempre a Milano, in via Rainer Maria Rilke, i vigili del fuoco, con i sommozzatori hanno tratto in salvo una disabile che è stata poi portata in ambulanza in ospedale. Nessuna lesione, ma la donna sarà sottoposta all’attenzione medica. tgcom24.mediaset.it – foto Carabinieri