Malore mentre è in vacanza, Simona muore a 47 anni

Malore mentre è in vacanza, muore a 47 anni pochi giorni dopo. Sconcerto nel Vercellese per la tragedia di Simona Pomati.

Vercelli – Era in vacanza in montagna assieme al marito quando si è sentita improvvisamente male. E’ stata condotta in un primo momento all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, poi al Maggiore di Novara. Ma gli esami lasciavano ben poche speranze: e purtroppo dopo pochi giorni la donna ha cessato di vivere. Sconcerto a Vercelli e in tutto il circondario per Simona Pomati, 47 anni, persona conosciutissima.

Da 23 anni era moglie di Massimo Vitale, responsabile dell’accettazione in Ford Nuova Sa Car, ma soprattutto era persona di rare doti umane. Immediata la catena di solidarietà via social con una serie infinita di pensieri dolci e ricordi affettuosi dedicati a Simona. https://notiziaoggi.it