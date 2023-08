Malore per Bruce Springsteen, concerti rinviati

Bruce Springsteen, 73 anni, non sta bene e rinvia due live in America.

L’annuncio è stato dato sui canali social del Boss informando i fan che: “A causa di un malore i suoi concerti con la E Street Band al Citizens Bank Park del 16 e del 18 agosto sono stati rinviati” e aggiungendo: “Stiamo lavorando per riprogrammare le date, quindi vi preghiamo di conservare i vostri biglietti in quanto saranno validi per gli spettacoli riprogrammati”.

Non si sa nulla di più, ma la riprogrammazione dei concerti annullati fa pensare che non si tratti di qualcosa di grave. Secondo la Cnn il Boss si starebbe prendendo un po’ di tempo per riposare, sebbene il messaggio social parli di “malattia”.

Nel maggio di quest’anno, ricorda il sito americano, il crooner di “Born in the U.S.A.”, è caduto sul palco mentre si esibiva ad Amsterdam. L’artista è inciampato su una rampa di scale, mentre eseguiva la sua canzone “Ghosts”, ma, come mostrano i video, si era rialzato quasi subito incoraggiato dagli applausi del pubblico e scherzando aveva salutato i fan dicendo: “Buonanotte a tutti!”. Pochi attimi dopo ha ripreso la chitarra in mano, si è strofinato le mani sorridendo e ha continuato lo spettacolo.

Springsteen e la sua E Street Band sono stati in tournée quest’anno, iniziando negli Stati Uniti, da febbraio ad aprile. Hanno poi viaggiato in Europa, con tappe in Francia, Italia, Germania, Zurigo, Birmingham, Oslo, Londra, Vienna, Monaco, Inghilterra e altro ancora.

Il tour è tornato negli Stati Uniti questo mese, dove hanno suonato al Wrigley Field di Chicago la scorsa settimana prima di prendersi questa pausa. Il prossimo 24 agosto suoneranno al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts.

