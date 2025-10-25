Trump vuole rinforzare la Marina USA “per contrastare la minaccia cinese”

Il presidente Donald Trump prevede di modernizzare la Marina degli Stati Uniti con una nuova “Flotta d’Oro”, riporta il Wall Street Journal, citando fonti.

La “Flotta d’Oro” è pensata per contrastare le crescenti minacce provenienti dalla Cina. Il progetto è ancora nella fase iniziale di discussione, con Trump personalmente coinvolto nella definizione del suo concetto.

La nuova flotta dovrebbe includere grandi navi da guerra equipaggiate con missili a lungo raggio, imbarcazioni più piccole come corvette e una nuova classe di fregate potenzialmente armate con armi ipersoniche.
