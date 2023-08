Nave Life Support traghetta 76 migranti nel porto di Napoli

Sono tutti sbarcati a Napoli i 76 migranti prelevati dalla nave Life Support di Emergency in acque internazionali in zona SAR Maltese. Secondo quanto ha raccontato Carlo Maisano, capomissione della Life Support, i migranti erano partiti dalle coste libiche su un’imbarcazione di legno instabile e si trovavano in mare da quasi 20 ore quando sono iniziate le operazioni di recupero. Il motore era in avaria e l’imbarcazione era alla deriva da 5 ore.

I 76 clandestini recuperati, di cui 24 si sono dichiarati minorenni, provengono principalmente da Egitto e Siria, ma anche Etiopia ed Eritrea Tra di loro vi sarebbero anche 7 donne. Concluso lo sbarco, la nave si sposterà ad Augusta per fare rifornimenti e prepararsi alla missione successiva. Napoli, 14 ago.