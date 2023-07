Tajani: ‘no grano russo gratis all’Africa’

“Stiamo spingendo affinché si possa mantenere il dialogo sul corridoio del grano. Sosteniamo l’azione diplomatica della Turchia. A pagare il prezzo della sospensione dell’accordo sono soprattutto i popoli africani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani.

“La via proposta da Putin, cioè ‘vi mandiamo noi il grano gratis’ non è la via giusta. Poi se non si torna all’accordo i prezzi dei cereali aumenteranno”, ha detto ancora Tajani.

27 luglio 2023 – “La Russia è pronta a inviare grano gratuitamente nei Paesi africani nei prossimi 3/4 mesi”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in apertura del summit con i Paesi africani a San Pietroburgo. Lo riferiscono le agenzie russe.

«Il nostro paese è in grado di sostituire il grano ucraino, sia su base commerciale che gratuita per i paesi più bisognosi dell’Africa. Nei prossimi mesi saremo pronti a fornire gratuitamente tra le 25 e le 50 mila tonnellate di grano a Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana ed Eritrea», ha affermato Putin nel corso del forum Russia – Africa.